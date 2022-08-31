Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kadir ve Nesrin'le yaptığı takibin sonucunda endişesinin gereksiz olduğunu gözleriyle görür. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Seversin 14. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Tolga ve Asya’nın yalan ilişkisinin gündeme düşmesi herkeste şok etkisi yaratır. Çelikbaşlar, Asya tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştır. Asya ve Tolga bu haberin yalan olduğunu anlatmaya çalışsa da Korkusuz Kalem’in köşesinde yazdığı ‘kanıtlarım var’ yazısı ikiliyi köşeye sıkıştırır. Kanıtlar nedir ve bu adam kanıtları kimden, nasıl almıştır?

Asya ve Tolga bu kanıt yazısını şüpheyle karşılayıp en yakınlarını sorgulasa da bir sonuca ulaşamazlar. Sonunda magazincinin boş atıp dolu tutma peşinde olduğu konusunda fikir birliğine varırlar. Fakat Korkusuz Kalem’in eli sandıklarından daha güçlüdür ve elindekilerin ortaya saçılması büyük sarsıntılara sebep olacaktır…

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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