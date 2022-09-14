Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Asya, Tolga’nın haberi olmadan sözleşmeyi feshetmek için çabalarken Tolga’nın en mutlu anında bu sözleşme haberi magazine düşer. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Seversin 16. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Asya’nın attığı imza Tolga’nın bütün hayatını etkileyecektir. Asya, Tolga’nın haberi olmadan sözleşmeyi feshetmek için çabalarken Tolga’nın en mutlu anında bu sözleşme haberi magazine düşer. Olay Tolga ve Asya’nın hayatını kökünden sarsacak kadar büyüktür. Asya, bir yandan Tolga etkilenmesin diye bu sözleşmeyi ne için yaptığını gizlerken diğer yandan Kudret’in kendisini kandırdığını düşünmekte ve peşine düşüp hesap sormak istemektedir. Gerçekten Suzan’ın anlattığı gibi Kudret oğlunun kötülüğünü mü istiyordur?

Asya’nın hem Kudret’ten hem de Suzan’dan dinlediği geçmiş hikayesi birbirinden farklıdır. Asya, Tolga’nın bugüne kadar annesinden dinlediği geçmişi bir defa olsun Kudret’ten dinlemesini sağlamak ister. Çünkü ona göre ortada büyük bir yalan vardır. Fakat o Tolga ve Kudret’i nasıl yan yana getirebileceğini henüz bulamamışken Tolga öğrendiği gerçekle belki de hayatının en büyük dibe vuruşunu yaşar. Asya bilmeden arı kovanına çomak sokmuştur ve Tolga’nın mutluluğu için yaptığı bu hamlesi sonunda kendisini de olumsuz etkileyecektir.

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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