Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Asya, Tolga’nın haberi olmadan sözleşmeyi feshetmek için çabalarken Tolga’nın en mutlu anında bu sözleşme haberi magazine düşer. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Seversin 17. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Tolga’nın öğrendiği gerçek, hayatının alt üst olmasına sebep olur. Asya panikle yılların sırrını deşifre etmiş ve bütün tepkileri üzerine çekmiştir. Tolga bu gerçekle düştüğü boşluktan çıkmak için çabaladıkça daha da dibe batar. Tolga’nın kendine olan güveni kırılmıştır. Suzan’a, Kudret’e ve hatta Asya’ya olan öfkesi onu iyice depresif bir duyguya sokar. Bu haliyle herkesi kırıp dökerken Asya da bundan nasibini alır.

Tolga’yı dipten çıkaran kişi Hakan olur. Çünkü o Tolga Tuna’nın yolculuğunu başından beri bilen ve ona omuz veren kişidir. Tolga her şeyi sıfırlayıp yeniden çıkacağı yolculuktan önce hesapları kapatmak ister. Bunu yaparken kendince babası Kudret’ten intikam da alacaktır. Fakat sonu düşünülmeden atılan adımlar ve Tolga’nın dipteki halinden faydalanarak uzatılan dost eller Tolga’yı Asya’yla koparma noktasına getirir. İkili arasındaki zorlu sınav asıl şimdi başlıyordur…

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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