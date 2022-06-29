Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Asya ve Tolga kendilerini birden bir aşk oyununun içinde bulacak ancak; birbirlerinden çok da haz etmeyen ikilimiz için flört ediyor görünmek çok da kolay olmayacaktır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Seversin 5. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Asya ve Tolga kendilerini birden bir aşk oyununun içinde bulacak ancak; birbirlerinden çok da haz etmeyen ikilimiz için flört ediyor görünmek çok da kolay olmayacaktır. Bahri yaptıkları işe zarar vereceğini düşündüğü için bu oyunu üçünden başka kimsenin bilmesini istemez.

Yalan olsa bile bu ilişki Asya’nın evinde Kadir dahil herkes tarafından sevinçle karşılanır. Fakat Suzan ve Selin cephesi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Selin bu durumu çok fazla ciddiye alır. Suzan’ın da desteğiyle, Selin harekete geçer. Tolga’nın Selin’in bu hamlesine cevap vermesi çok uzun sürmez. Fakat Selin’in bu hamlesinin sonuçları hiç de beklediği gibi olmayacak, Asya ve Tolga’yı bambaşka bir yola sokacaktır.

SEVERSİN 5. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE