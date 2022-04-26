Ekranların sevilen dizisi Üç Kız Kardeş 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Rüçhan hanımın Nesrin’le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratıyor! Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 10. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Rüçhan hanımın Nesrin’le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır. Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu olaydan sonra Türkan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Öte yandan Mine’nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine’den tamamen uzaklaşır. Rüçhan hanımın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışan Türkan’la bir konuşma yaparak, ilişkilerinin kaderine onun karar vermesini ister. Artık Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan’ın iki dudağı arasındadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE