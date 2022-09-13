Kanal D’nin, yapımı Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin 17. bölümünde Mine’nin planı bebeğiyle birlikte Somer’in kalbini de hayatını da yeniden kazanmaktır. Mine, Somer’i elde etmek için Nihat’ın varlığını Somer’i kışkırtmaya yönelik kullanır. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 17. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

"Üç Kız Kardeş" yeni sezona merhaba diyor…

Mine’nin Somer’in bebeğini dünyaya getirmesi, dolu dizgin giden Somer ve Türkan’ın aşk hayatını etkiler. Mine’nin planı bebeğiyle birlikte Somer’in kalbini de hayatını da yeniden kazanmaktır. Mine, Somer’i elde etmek için Nihat’ın varlığını Somer’i kışkırtmaya yönelik kullanır. Nihat, bebek uğruna Mine’ye de zarar vermeye kalkınca Somer, Mine ve bebeğini sahiplenmek durumunda kalır.

Somer, Mine ve bebeğine sahip çıkacak mı? Nesrin’in yaşadığı travma Dönüş’ün annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olacak mı? Mustafa, babası Özer’den talep ettiklerini alabilecek mi? Üç Kız Kardeş, yeni sezon ilk bölümü ile 13 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…...

Nesrin’in, Mine’den öğrendiği Somer ve Mine’ye dair gerçekler Nesrin’i yıkar. Nesrin, geçmişinde Dönüş’le ilgili yaşadığı travmalara zihnen yolculuk etmeye başlayınca bütün aile Nesrin’in etrafında seferber olur. Derya, Fatih’ten öğrendiği üzere Fatih’in kendi öz babası olduğunu düşünürken bir yandan da yeni bir hayata başlamanın eşiğindedir. Serdar ve Derya, üniversitede istedikleri bölümü kazanmıştır. Bu öğrenim hayaline bir tek Dönüş eşlik edemez.

Özer, bir zamanlar terk ettiği oğluyla yüzleşmek zorunda kalır. Özer’in oğlu Mustafa Korman, Ayvalık’a gelir. Somer, Mine ve bebeğine sahip çıkacak mı? Nesrin’in yaşadığı travma Dönüş’ün annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olacak mı? Mustafa, babası Özer’den talep ettiklerini alabilecek mi?

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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