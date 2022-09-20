Kanal D’nin, yapımı Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin 18. bölümünde Türkan ve Mine aynı çatı altında yaşamaya başlar. Her şeyden habersiz Türkan, Mine ve bebeğini sevgiyle karşılar. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 18. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

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KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Somer, Nihat’ın kötü davranışlarına maruz kalan Mine’yi, bebeğini koruyabilmek adına annesinin evine getirir. Türkan ve Mine aynı çatı altında yaşamaya başlar. Her şeyden habersiz Türkan, Mine ve bebeğini sevgiyle karşılar. Kiraz bebeğin varlığı Türkan’ın annelik duygularını harekete geçirir. Mine, Somer’den vazgeçmediği için ev içindeki varlığı Somer’i köşeye sıkıştırır. Derya, Fatih’in babası olduğuna inandığı için hırçın hareketlerine devam eder. İzmir’de başını belaya sokar ve Hakan’dan yardım ister. Dönüş, Derya için telaşlanır ve Serdar’la İzmir’e giderler. Bu kısa İzmir yolculuğu Dönüş ve Serdar’ı daha da yakınlaştırır.

Nesrin, zihninde geçmişin karanlık sularında gezerken doktor tavsiyesi üzerine bütün aile Nesrin’e iyi hissettirecek şeyler yapmaya çabalar. Geçen tüm kötü olayların üzerine bütün aile pikniğe çıkmaya karar verir. Piknikte gençlerin oynadığı bir oyun esnasında Derya, Hakan’ın onu terk edeceğine dair kuşkuya kapılır. Nihat’ta Mine’yi bulmak için elinden geleni yapar ve bu konuda Fatih’ten yardım alır.

Nihat, Mine’yi bulacak mı? Mine, Somer ve Türkan’ın evindeki varlığını sürdürebilecek mi? Nesrin, geçmişin yarattığı travmalardan kurtulabilecek mi?

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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