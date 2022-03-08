Yayınlandığı ilk iki bölümüyle izleyici ekrana kilitlemeyi başaran dizi Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Kanal D ekranına geliyor. Dizinin bu bölümünde Türkan’ı ve Somer’i çok zor günler beklemektedir. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 3. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Türkan’ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Kalender ailesi büyük bir telaşla kızlarının evine giderler. Ama ne Türkan’ı bulabilirler ne de Türkan’ın kurulu bir düzeni kalmıştır. Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya gelir. Somer annesinin Türkan’ı düşürdüğü durumlardan rahatsız olsa da onu bir süre daha bu evliliği sürdürmek zorunda olduklarına ikna etmeye çalışır.

Fatih’in gelişi Kalender ailesini huzursuz etmiştir ve Sadık ile Nesrin’i kızlarını ondan nasıl koruyacakları konusunda karşı karşıya getirir. Derya ve Dönüş içinde sonradan çıkıp gelen Fatih amca merak konusudur. Rüçhan, Mine yüzünden Somer’le savaşırken, Türkan ve ailesini sakin tutmayı başarır. Ancak Mine’nin Somer’e baskıları giderek artar. Türkan’ı ve Somer’i çok zor günler beklemektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE