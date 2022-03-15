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Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde Somer ve Türkan’ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan’dan çıkaracaktır! Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Fatih’in etraflarında dolanması Kalender ailesinin huzurunu kaçırıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Somer’in Türkan’a boşanmak istediğini söyleyip Kalenderlerin evinden ayrılması Sadık’ın tepkisine yol açar. Bu tepkiyi yanlış anlayan Türkan, annesine Somer’in boşanmak istediğini söyler. Nesrin, ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna, birbirlerini tanıyınca bunların geçeceğine ikna eder kızını. Ancak ertesi sabah Rüçhan’la yüz yüze görüşüp Somer’in boşanmak istediğini söyler. İki kadın buna izin vermeyeceklerdir.

Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Fatih’in etraflarında dolanması Kalender ailesinin huzurunu kaçırmıştır. Artık kızları okula Sadık’ın götürmesi kızların tepkisine yol açar. Diğer yandan Nesrin’in “Fatih eğer etrafımızda dolanmaya kalkıp tehdit falan ederse, alır kızları giderim buralardan!” sözleri üzerine Sadık, Fatih’in kendisinden para istediğini Nesrin’den saklar.  

Somer boşanacaklarını söylediğinde Mine çocuğunu düşünerek biraz daha sabretmeleri gerektiğini söylemiştir. Ancak Rüçhan Mine’ye Türkan’la Somer’in “birlikte” olduklarını söylemesi bu kararını değiştirtecektir. 

Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Dönüş Serdar ve Dilek arasında bir şeyler olduğundan şüphe ederken Dilek’in ondan istediği şey Dönüş’ü iki arada bırakır. Ya arkadaşının isteğini yapıp kardeşini üzecektir ya da…. Somer ve Türkan’ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan’dan çıkaracaktır!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 4. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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