Ekranların sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Somer’in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan’ı şüpheye düşürür. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 7. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Somer’in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan’ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düştüğünde hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Somer’e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan’ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir.

Kızının yuvasında mutlu olduğunu düşünen Nesrin cephesinde de sular durulmamaktadır. Bir yandan Derya ve Dönüş arasındaki tartışmanın sebebini anlamaya çalışırken bir yandan da Fatih’in hiçbir şey yapmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya gelişi, geçmiş defterlerin açılmasına ve akrabalar arasında dargınlıklara neden olur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE