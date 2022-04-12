Türkan sadece Somer’e değil, ailenin kalan tüm fertlerine de iyi gelmektedir. Kanal D ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 8. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mine ve Nihat’ı hastane odasında birlikte gören Somer’in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker. Kocasının zeytinlik meselesi yüzünden moral bozukluğu yaşadığını düşünen Türkan, Somer’in yanında olmaya onun keyfini yerine getirmeye çalışır.

Birbirlerine iyi gelmektedirler. Türkan bu süreçte her ne kadar Somer için bir yara bandına dönüşse de Kormanların villasında alışık olmadığımız türden manzaraların ortaya çıkmasına da neden olur. Türkan sadece Somer’e değil, ailenin kalan tüm fertlerine de iyi gelmektedir.

Öte yandan Nihat’ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık’a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer’le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer’e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan’ın eline geçer…

ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE