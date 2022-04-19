Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi 9. bölümüyle 19 Nisan Salı akşamı Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Türkan’ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 9. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine’nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar. Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine’nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gitmiştir. Oraya vardıklarında Mine’nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur… Türkan’ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?

Öte yandan anne ve babalarının evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş, planlarına Somer ve Türkan’ı da dahil ederler. Yıldönümü kutlaması, dargınların barışması için de bir vesile olur. Ne var ki davetsiz bir misafir, her şeyi alt üst eder.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE