Kanal D canlı yayın Yargı 16. bölüm canlı izle | Yargı son bölüm full, tek parça izle YouTube

Yargı dizisi 16. bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Dram ve aşk türündeki diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Yargı 16. bölüm izle | Yargı son bölüm full, tek parça izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 16. BÖLÜM İZLE | YARGI SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Sevdiği kadın ile mesleği arasında kalan Ilgaz hiç beklenmedik bir karar vererek herkesi çok şaşırtmıştır. Kendisine herkesten, kendisinden bile çok inanan Ilgaz’ın çıkmazlarından habersiz olan Ceylin, nasıl bir tutum takınacaktır?

Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin’i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır. Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmeyecektir.

Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayet hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalamaktadır. Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden habersizken…

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 16. BÖLÜM İZLE

Yargı 16.bölüm full, tek parça izle

YARGI SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE