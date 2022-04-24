Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Yargı 20. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

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Ceylin, Ilgaz’ı şaşırtarak birlikteliklerine yeni bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak devam edebilmek için ondan bir seçimde bulunmasını ister. Bu seçim Ilgaz’ın tüm hayatını alt üst edecektir. Bir yanda sevdiği kadın, diğer yanda bir ömür yanında taşıdığı ailesi…

Zafer cinayetinde son dönemece varılmıştır. Parçaların yavaş yavaş bir araya gelip olay gecesinin tümünü aydınlatması için ihtiyaç duyulan tek bir şey kalmıştır. Bu aydınlanma ihtimali uğruna sürpriz bir araya gelişler yaşanacak, yeni anlaşmalar yapılacaktır. Ancak hesaplamadıkları şey Yekta’nın onlar için başka planları olduğudur.

Hem gerçeği bulmak hem kendileri için savaşmak isteyen Ilgaz ve Ceylin, bu yolda tahmin ettiklerinden daha çok zorlanacak; aralarında engel olan ve yok saymaya çalıştıkları bütün gerçeklerle defalarca yüz yüze kalmak zorunda kalacaklardır.

YARGI 30. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE