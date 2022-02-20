Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, çok izlenen dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünde neler olacak? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Yargı 21. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ceylin’i aklayabilmek adına sınırlarının uçlarında dolaşan Ilgaz için Niyazi’nin ölümü adeta bir şok etkisi yaratır. Ilgaz da, Ceylin de hem adli olarak hem de vicdanen büyük bir vakanın ortasında kalmışlardır. Savaş baltalarını iyice bileyen Yekta, ortaya çıktığı gibi hayatına son veren Niyazi’nin ardından Ilgaz ve Ceylin’in savunmalarının zayıfladığını fark eder. Şimdi davasına daha çok asılmak için bilgi toplamak ve bunları delillerle kuvvetlendirmek sırası ondadır. Ancak herkesi şok edecek beklenmedik bir hamlenin onların cephesinden geleceğini henüz bilmemektedir.

Davayı kazanmak için varını yoğunu ortaya seren Ilgaz’ı zorlu bir hazırlık süreci beklemektedir. Bir yandan kendi başına buyruk, Yekta’yı alt edecek ipuçlarının peşinde olan Ceylin’i dizginlemeye çalışırken, bir yandan hukuki kurallar içinde kalmak zorundadır. Ancak bu yolun sonunda ikisi de beklemedikleri yeni bir bilgiyle karşı karşıya kalacak ve zorlu bir kararın eşiğine gelecektir.

YARGI 21. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE