Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, çok izlenen dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünde neler olacak? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Yargı 22. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Ceylin’in aklanma yolculuğunu sürdürürken öte yandan da savaş baltalarını iyice ortaya seren Yekta ile karşı karşıyadır. Her adımlarında onlardan daha önce oralarda olan amansız bir düşmanları vardır artık…

Pars, şimdiye kadar inandığı ve yardım ettiği Ilgaz ve Ceylin’in, genişleyen dava kapsamında kendi yakınlarına da sıçramasıyla iyice köşeye sıkışır. Pars bu noktada ortaya çıkan yeni deliller ve gelen itirafla sarsılacak, kendi adalet terazisini dengelemekte zorlanacaktır.

Gitgide kendilerini hiç tanımadıkları bir ağda bulan gençleri içinden çıkamayacakları, tırmanmaya çalıştıkça daha sert ve zor zamanlar beklemektedir. Bu kuyuda kendi başlarına çırpınışları bu kez yeterli olmayacak gibi gözükmektedir.

Adalet arayışında birlikteyken güçlü ve yenilmez olan Ilgaz ile Ceylin ikilisini büyük duruşma günü beklemektedir. Duruşmanın safları iyiden iyiye belli olurken, ortaya yeni çıkacak deliller her iki tarafı da şoke edecek, mahkeme sonrası verilecek karar ikilinin ilişkisi için bir dönüm noktası olacaktır.

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 22. BÖLÜM İZLE

KANAL D YARGI 22.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE