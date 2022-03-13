Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, çok izlenen dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler, haberimizde verdiğimiz Kanal D canlı yayın Yargı 24. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ceylin ile Ilgaz’ın ilişkilerini büyük bir açmaz beklemektedir. Şimdiye kadar birbirini kusursuz bir şekilde bütünleyen ikili için, bu sefer sahip oldukları farklılıklar büyük bir krize yol açacak gibidir. Hem de tam beklemedikleri, yepyeni bir dava içerisine sürüklenmişken…

Engin’in videosu, şimdiye kadar herkesin düşündüğü teorileri alt üst etmiş ve pek çok bilineni değiştirmiştir. Bir yandan da başlarına sürekli bela açmayı başaran Çınar ve Serdar bu kez geri dönüşsüz bir çıkmazın içindedirler. Bu çıkmazın altında kalan gençlerin sorgulanma ve gerçeğin ortaya çıkma savaşı herkese sıçrayacak gibidir.

Şu ana kadar hep kendi inandıkları adalet yolunda yürüyen Ilgaz ile Ceylin’i, artık birbirlerine yürüdükleri yolda aşkları için geçmeleri gereken sınavlar beklemektedir.

YARGI 24. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE