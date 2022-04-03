Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünde yaşanan enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Yargı 27. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin’i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren’i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta’nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin’in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin’in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır…

YARGI 27. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE