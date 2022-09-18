Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yargı 35. bölümüyle Kanal D ekranına geldi. Ceylin çocuğa olan koruma içgüdüsüyle Ilgaz'dan dosyayı devretmesini ister. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Yargı 35. bölüm yeni sezon, tek parça izle | Yargı yeni sezon son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D YARGI 35. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ceylin ve Ilgaz, bir çocuğun görgü tanığı olduğu cinayet davasında karşı karşıya kalırlar. Ceylin çocuğa olan koruma içgüdüsüyle Ilgaz'dan dosyayı devretmesini ister. Ilgaz ise, savcı olarak dosyayı devretmeyeceğini sert bir şekilde Ceylin'e ifade eder. İkili arasında gergin anlar yaşanır.

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 35. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

​​​​​​​