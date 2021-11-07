Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yerini alan Yargı yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ceylin'in Engin'le yüzleşeceği ve Ilgaz'la arasında farklı duyguların yeşereceği bu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Yargı 8. bölüm full, tek parça izle | Yargı 8. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YARGI 8. BÖLÜM CANLI İZLE

Ceylin, Engin’in kardeşinin katili olduğunu öğrendiği andan itibaren herkesten gizli sürdürmek zorunda olduğu mücadelesinin sonuna geldiğini düşünür. Engin’le büyük ve acı verici bir yüzleşme yaşar. Ceylin, Ilgaz’ın yardımı olmadan bunun altından kalkabileceğini düşünse de; Ilgaz’ın öngörüsü sayesinde olaylar bambaşka bir şekilde gelişecektir.

Metin Çınar’ın elleri kanlı bir biçimde eve gelişinden itibaren hayatlarının büyük bir kırılma noktasına geldiğini anlamıştır. Şimdi onu çok zorlu bir tercih beklemektedir, oğlundan yana mı olacaktır yoksa dürüstlükten yana mı?

Pars Ilgaz ve Ceylin’in evlenmesinden sonra kendisini toparlamaya çalışırken onlara ve Eren’e olan yaklaşımında başka bir yol denemeye karar verir. Yekta ise bir yandan Engin’i korumaya çalışırken bir yandan kendisi ve ailesi için çemberin iyice daraldığını fark eder.

Ceylin ve Ilgaz Yekta’yla açık bir biçimde girdikleri savaştan galip çıkabilmek için yine iş birliği yapmak zorunda kalırlar. Engin’in katil olduğunu ispatlamanın yeni yollarını ararken, ikisi de kendilerine bile itiraf edemedikleri bazı duyguların yeşerdiğini de fark edeceklerdir.

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI 8. BÖLÜM CANLI İZLE