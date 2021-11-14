Kanal D canlı yayın Yargı 9. bölüm izle | Yargı 9. bölüm full, tek parça izle YouTube

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KANAL D CANLI YAYIN YARGI 9. BÖLÜM İZLE | YARGI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Engin, mahkemede verdiği ifadeyle serbest kalınca Ceylin, çıldırıyor! Engin, cinayeti babasının üzerine yıkarak serbest kalıyor ve Ceylin çileden çıkıyor. Ilgaz ise büyük bir oyunun içinde olduklarını düşünür. Metin, Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor. Ancak Zafer'in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin, bir erkek cesedinin bulunduğu anonsu gelince köşeye sıkışıyor.

Ilgaz'ın yakın ve ilgili tavırlarından etkilenen Ceylin, ona aşık mı oluyor? Ilgaz'ın yarası Ceylin'in dikkatini çekiyor. İkili arasında bu konuşma sırasında beklenmedik bir yakınlaşma başlıyor. Peki Ilgaz ve Ceylin aşkı alev alacak mı?

KANAL D CANLI YAYIN YARGI 9. BÖLÜM İZLE

YARGI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE