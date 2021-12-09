Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nalan, babasının gittiği mezarlığın sırrını çözecek mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D full izle Camdaki Kız 23. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle youtube linklerine yer verdik...

KANAL D FULL İZLE CAMDAKİ KIZ 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Nalan, babası ve Cana'yı otel kafeteryasında yakalayıp hesap sorar. Babasının verdiği tepki karşısında dünyası başına yıkılan Nalan, kara kara mezarlığı ve babasını düşünürken, annesi ve Hafiş'in konuşmasına denk gelir. Annesinin "Dilim şişseydi de Nalan'a babanı takip et demeseydim, Allah yüzümüze gülsün de inşallah görmemiş olsun" demesi, Nalan'ın kafasında yeni soru işaretlerine neden oluyor. Muzo'nun yanına gelmesiyle içini döken Nalan'ı 23. bölümde zor günler bekliyor olacak.

CAMDAKİ KIZ 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE