Kanal D full izle Yargı 11. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube

Pazar günlerine damga vuran Yargı dizisi heyecan dolu 9. bölümün ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Celin, Ilgaz Savcı'ya hislerini açıklıyor. Ilgaz ise, kardeşinin işlediği cinayetle sarsıldığı için Ceylin'e ne cevap vereceğini şaşıracaktır. Dizinin 11. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı izle Yargı 11. bölüm canlı, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

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Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır. Ilgaz kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin’den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar’ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde olacaklardır.