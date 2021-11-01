Kanal D'nin ''Hafta sonu hayatın ritmi de, siyasetin rengi de farklı. Renklerin hepsini, satır arasındaki ayrıntıyı, sokağın sesini, evdeki hesabı, yaşam telaşını sadece Türkiye'nin değil, dünyanın son 24 saatini gelin bizden dinleyin!'' tanıtımıyla hafta sonları ekrana gelen haber programının sunucusu Şevval Şirin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Şirin'in tacize uğradığını duyurmasının ardından "Kanal D Haber sunucusu Şevval Şirin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şevval Şirin tacize mi uğradı?" soruları da merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

KANAL D HABER SUNUCUSU ŞEVVAL ŞİRİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şevval Şirin 1996 yılının Ocak ayında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan başarılı sunucu, Lise eğitimini Aydın Doğan İletişim Lisesi'nde tamamlayan Şirin, 2014 yılında Beykent Üniversitesi Televizyon Gazeteciliği ve Programcılığı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında CNN Türk'te staj yapan Şirin, 2016'da ise Kanal D'de muhabir olarak mesleğini icra etmeye başladı. Şevval Şirin, şimdilerde Kanal D’de yayınlanan Hafta Sonu Haberleri’ni sunmaktadır. Muhabirlik yaptığı dönemde birbirinden dikkat çeken haberleri kaleme alan Şevval Şirin'in, 'Ünlüler ve Sahte İlaç' haberi gündeme damga vurmuştu. Bu haberle birlikte TGC Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ’dan ödüle layık görüldü.

ŞEVVAL ŞİRİN TACİZE Mİ UĞRADI?

Şevval Şirin yaşadığı tacizi sosyal medya hesabında duyurdu. Suadiye'de Marmaray’ın önünce arkadaşını beklediğini ifade eden Kanal D haber muhabiri Şevval Şirin, o sırada yanına gelen bir adamın tanışmaya çalıştığını belirtti. Adamın teklifini geri çeviren Şirin, ısrarlı tavrını devam ettiren adama aynı yanıtı verdiğinde hem küfür işitip hem de tehdit edildiğini aktardı.Şirin, bir kadının normal bir saatte bile, sokakta tek başına güvende olamadığını vurguladı.

Şevval Şirin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suadiye’de Marmaray’ın orada arkadaşımı beklerken bir adam geldi yanıma, “sizi çok beğendim tanışalım mı” dedi, reddedip tepki gösterdim. ”niye böyle yapıyorsun beğendim seni diyorum” dedi, tekrar reddedilince küfür etmeye başladı. “seni bulacağım” deyip tehditler savurdu."