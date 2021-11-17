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Kanal D Sadakatsiz 39.bölüm full, tek parça izle YouTube| Sadakatsiz dizisi son bölüm izle

Kanal D ekranlarında ikinci sezonu ile ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinin 39.bölümünde Volkan, Aras'ın evli olduğunu Asya'ya söyledi. Heyecan dolu anlara sahne olan dizinin bölümünü izlemek isteyenler için Kanal D Sadakatsiz 39.bölüm full, tek parça izle YouTube| Sadakatsiz dizisi son bölüm izle haberimizde...

Kanal D Sadakatsiz 39.bölüm full, tek parça izle YouTube| Sadakatsiz dizisi son bölüm izle

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı çarşamba günleri Kanal D'de ilgiliyle izlenen Sadakatsiz dizisi 39.bölümüyle ekranlara geldi. Asya'nın hayatına bir anda giren ve olayların seyrini değiştiren Aras, hafızasını hatırlamaya başladı. Evli olduğunu gizleyen Aras'ın sırrını Volkan ortaya çıkararak Asya'ya söyledi. Asya'nın yeni bölümde neler yapacağı merakla beklenirken dizinin bölümünü izlemek isteyenler için Kanal D Sadakatsiz 39.bölüm full, tek parça izle YouTube| Sadakatsiz dizisi son bölüm izle haberimizde... 

Kanal D Sadakatsiz 39.bölüm full, tek parça izle YouTube| Sadakatsiz dizisi son bölüm izle

KANAL D SADAKATSİZ 39.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE| SADAKATSİZ DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında 39.bölümüyle ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisinde Aras'ın sırları ortaya çıkacak. Volkan, Asya'ya tüm gerçekleri anlatırken Asya, kandırıldığını öğrenince büyük bir plan hazırlıyor.

Dizinin heyecan yaratacak olan bölümünde gözler Asya'nın yapacaklarına çevrildi. 

SADAKATSİZ 39.BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ 39.BÖLÜM FULL İZLE

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SADAKATSİZ 39.BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Kanal D Sadakatsiz 39.bölüm full, tek parça izle YouTube| Sadakatsiz dizisi son bölüm izle

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Oyuncular: 
Cansu Dere (Asya)
Caner Cindoruk (Volkan)
Melis Sezen (Derin)
Berkay Ateş (Aras)
Burak Sergen (Haluk)
Özge Özder (Derya)
Yeliz Kuvancı (Bahar)
Nazlı Bulum (Nil)
Gözde Seda Altuner (Gönül)
Taro Emir Tekin (Selçuk)
Alp Akar (Ali)

Kanal D Sadakatsiz 39.bölüm full, tek parça izle YouTube| Sadakatsiz dizisi son bölüm izleKanal D Sadakatsiz 39.bölüm full, tek parça izle YouTube| Sadakatsiz dizisi son bölüm izle

Tayfun Altuntaş
Editör
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