Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır... Ekranların en sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz heyecan dolu 44. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Sadakatsiz 44. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D SADAKATSİZ 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin bu bölümünün konusu şöyle;

Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan’ın Aras’a tepkisi oldukça sert olacaktır.

Leyla’yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya’nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras’a vereceği cevap da merak konusudur.

KANAL D SADAKATSİZ 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE