Kanal D’nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz'in son bölümü ekrana geldi. Bu bölümde Derin’in tavrı Ali’yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Sadakatsiz 51. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D SADAKATSİZ 51. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya’nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya’nın aklına soktuğu şüphe Derin’i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya’nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin’in tavrı Ali’yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacaktır?

KANAL D SADAKATSİZ 51. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE