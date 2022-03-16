Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır? Sadakatsiz 52 bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de yayınlandı. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Sadakatsiz 52. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D SADAKATSİZ 52. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Asya, Tekirdağ’da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya’nın hamleleri, Derin’in Volkan’la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil’i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

Asya’nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin’in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

KANAL D SADAKATSİZ 52. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE