Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz 54. bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı Kanal D izleyicisi karşısına çıktı. Bu bölümde Asya’nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır? Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Sadakatsiz 54. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

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Asya’nın Derin konusunda Onur’u uyarması, Derin’i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya’yı yerleştirse de Asya’nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

Volkan’a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya’nın ağına takılır. Asya’nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?

KANAL D SADAKATSİZ 54. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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