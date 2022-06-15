Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün rol aldığı, eğlenceli hikayesi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Kanal D'nin yaz dizisi Seversin 3. bölümüyle 15 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Seversin 3. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D SEVERSİN 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Asya, Tolga ile çalışmayacağını Bahri’ye net bir şekilde bildirir. Tolga bu hatasının bedelini ağır öder çünkü Bahri onu projeden çıkartır. Bahri, Asya’ya duyurmadan Tolga’ya bir şans daha tanır, üç gün içinde Asya onu affederse Tolga yine diziye dönecektir.

Asya yeni girdiği bu dünyada ayakta kalmaya çalışırken bir de hakkında çıkan yalan haberle ilgili ailesini özellikle de abisini ikna etmek zorundadır. Asya için işin zor kısmı da budur. Fakat Kadir’in karşısında eski Asya yoktur. Tolga, Nesrin ve Hakan dışında annesi Suzan ve Selin’in de yardımıyla dört koldan saldıracak, Asya’nın affetmesi için uğraşacaktır. Tolga, Demir Leydi Asya’yı ikna edebilecek mi?

SEVERSİN 3. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

KANAL D SEVERSİN 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE