Seversin dizisi yeni bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıktı. Asya, Selçuk’un karısının açıklamaları ve Ferdi’nin kendisini kurtarmak için “Kadının söyledikleri doğrudur.” demesinden sonra çok zor durumda kalır. Oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin'in yer aldığı Seversin dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Seversin 4. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik.

KANAL D SEVERSİN 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Asya, Selçuk’un karısının açıklamaları ve Ferdi’nin kendisini kurtarmak için “Kadının söyledikleri doğrudur.” demesinden sonra çok zor durumda kalır. Asya’yı asıl hayal kırıklığına uğratan ise ailesinin kendisine değil, üzerine atılan iftiraya inanması olacaktır.

Tolga ise bu dönemde Asya’nın yanında durur ve Asya’nın haklı olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapar. Fakat işi o kadar da kolay olmayacaktır. Tolga'nın, sadece Asya’nın değil, dizinin çekimlerinin rahat ilerleyebilmesi için Kadir’in de güvenini kazanması gerekmektedir.

KANAL D SEVERSİN 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE