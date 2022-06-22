Kanal D Seversin 4. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube
Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün rol aldığı, eğlenceli hikayesi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Seversin’ 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D Seversin 4. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...
Seversin dizisi yeni bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıktı. Asya, Selçuk’un karısının açıklamaları ve Ferdi’nin kendisini kurtarmak için “Kadının söyledikleri doğrudur.” demesinden sonra çok zor durumda kalır. Oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin'in yer aldığı Seversin dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Seversin 4. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik.
KANAL D SEVERSİN 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
Asya, Selçuk’un karısının açıklamaları ve Ferdi’nin kendisini kurtarmak için “Kadının söyledikleri doğrudur.” demesinden sonra çok zor durumda kalır. Asya’yı asıl hayal kırıklığına uğratan ise ailesinin kendisine değil, üzerine atılan iftiraya inanması olacaktır.
Tolga ise bu dönemde Asya’nın yanında durur ve Asya’nın haklı olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapar. Fakat işi o kadar da kolay olmayacaktır. Tolga'nın, sadece Asya’nın değil, dizinin çekimlerinin rahat ilerleyebilmesi için Kadir’in de güvenini kazanması gerekmektedir.
KANAL D SEVERSİN 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE