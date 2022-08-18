Kanal D Seversin dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Seversin'in final yapacağı söyleniyor. Peki Seversin dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kanal D Seversin dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan gibi isimlerin yer aldığı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddia sonrası izleyiciler merakla 'Seversin dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

Kanal D Seversin dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

SEVERSİN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? SEVERSİN FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin final yapacağı yapacağı iddiası izleyicilerini üzdü.

Dizinin 15. bölümde final yapacağı iddia ediliyor. Ancak gelinen noktada böyle bir gelişmenin yaşanmadığı da oyuncular tarafından iletildi. Dizi gerçekten final yapacak mı yoksa Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın söylediği gibi yayın hayatına devam mı edecek hep birlikte göreceğiz.

Kanal D Seversin dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

SEVERSİN KONUSU

Seversin 10 Ağustos Çarşamba yayınlanan son bölümde Nazlı açıklamalarıyla ortalığı karıştırırken Tolga, Asya'ya aşkını itiraf ediyor!

Nazlı'nın “Asya benim hayatımı çaldı” açıklaması gündeme bomba gibi düşer. Asya hayatını ve ailesini alt üst eden bu kaotik ortamdan kendi dünyasına dönmeye karar verir ve işi bırakır. Başta Bahri olmak üzere herkes onu vazgeçirmek için uğraşırken en cesur hamle Tolga'dan gelecektir

Çalıştığı mağazaya geri dönen Asya'nın yanında işe giren Tolga, Asya'yı diziye geri dönmeye ikna etmek konusunda kararlıdır. Nazlı ise yoğun medya ilgisinden memnun, hayatında yeni bir dönem başlattığından eminken, işlerin o kadar da istediği gibi yürümeyeceğini kısa sürede anlar.

Tolga'nın çabaları ve Nazlı tarafındaki gelişmeler Asya'yı Aşk Girdabı'na geri döndürür. Ancak Asya ile ilgili sürpriz bir gelişme Tolga'yı köşeye sıkıştıracaktır.

SEVERSİN SON BÖLÜM ÖZET

Seversin’in senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna (Burak Yörük) ile güzeller güzeli Asya’nın (İlayda Alişan) aşk hikayesini ekrana getirecek olan Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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