Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş" ilk bölümüyle ekrana geliyor. Kanal D’nin, yapımı Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Üç Kız Kardeş 1. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Türkan, Derya ve Dönüş, anneleri Nesrin ve babaları Sadık Kalender’le birlikte Ayvalık’ta sessiz sakin yaşamlarını devam ettirirken, yörenin en zengin ailesi olan Kormanların patroniçesi Rüçhan Korman, Türkan’ın dillere destan güzelliğini duyup oğlu Somer’e gelin olarak almaya karar verir. Bu olay Sadık hariç tüm ailede sevinç içinde karşılanır. Kalender ailesi, sakin hayatlarının son günlerini yaşadıklarını bilmeden düğün hazırlıklarına devam etmektedir.

Diğer yandan Derya ve Dönüş üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Hayatlarını alt üst edecek ilk darbe kapılarını çaldığında, bununla ilk Nesrin yüzleşir. Sadık’ın erkek kardeşi Fatih yüzünü bile görmediği kızını almak için geri döner. Türkan gösterişli bir düğünle dünya evine girer. Nesrin en azından Türkan’ı yerine yerleştirmenin mutluğunu yaşarken, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilmemektedir. Kalender ailesinin kaderi artık geri dönülmeyecek şekilde değişmektedir.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE