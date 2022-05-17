Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünde Somer, Türkan’ı kazanma çabası içindeyken Türkan’ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer’i daha da çileden çıkarır. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Üç Kız Kardeş 12. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Somer, Türkan’ı kazanma çabası içindeyken Türkan’ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer’i daha da çileden çıkarır. Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer’le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin’i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık’a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin’in de desteğini alır.

Nesrin, Rüçhan’ın artık kızını istemediğini bildiği için büyük bir çıkmazın içindedir. Somer bu noktada Nesrin’in yanında yer alır.

Nihat, Somer’e karşı savaşında Mine’yi ve çocuğunu kullanarak iyice mahkûm eder kendine. Mine Nihat’ın bu takıntılı tutumundan korkmaya başlamıştır. Rüçhan’ın iş birliği teklifi onu Nihat’a karşı biraz olsun güçlendirir. Rüçhan için ise bu iş birliği tamamen kendi gizli hesaplarına hizmet etmektedir.

Serdar ve Dönüş arasındaki gerilimler, Hakan ve Derya arasındaki kıskançlık krizleri, Somer’in Türkan’ı ikna etme çabası üç erkeği bir araya getirir. Türkan ve Somer arasında yaşanacak bir hesaplaşma Türkan’ın vereceği kararı büyük ölçüde etkileyecektir.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE