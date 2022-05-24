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Kanal D Üç Kız Kardeş 13. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizilerinden olan Üç Kız Kardeş 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu son bölümü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kanal D Üç Kız Kardeş 13. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Kanal D Üç Kız Kardeş 13. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünde Türkan’ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D Üç Kız Kardeş 13. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Türkan’ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan’a karşı büyük kırılma olur. Mine ise Türkan ve Somer’in henüz boşanamadığını öğrenince Türkan’ın bu süreci uzattığı düşüncesine kapılır ve Türkan’a karşı daha çok bilenir. Ancak onun da hayatında ciddi bir Nihat engeli vardır. Ondan kurtulmak için Rüçhan’ı manipüle etmeye başlar.

Kanal D Üç Kız Kardeş 13. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Türkan, Somer’le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir. Bunun da nedeninin Rüçhan’ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan’ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Somer için bu, Türkan’ı kazanmak için yeni bir umuttur aslında…

Nesrin bir yandan Türkan’ın durumunu Sadık’a belli etmemeye çalışırken bir yandan da bunu daha fazla saklayamayacakları endişesi yaşar. Okulda Derya’nın disiplin suçu alacak kadar ileri gitmesi ise Nesrin’i çok zor duruma sokar.

Kanal D Üç Kız Kardeş 13. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Mine, boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan’ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan’ı büyük bir tuzağın içine çeker. Somer ise Türkan için güzel bir sürpriz hazırlığı içindedir.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kanal D Üç Kız Kardeş 13. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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