Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi 14. bölümüyle 30 Mayıs Salı akşamı Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde Kanal D Üç Kız Kardeş 14. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mine’nin tuzağına düşen Türkan’ı çok zor günler beklemektedir. Rüçhan özellikle bu olayı büyük bir öfkeyle karşılar. Nesrin de Türkan’ın bu olayı üzerine oldukça sarsılır. Rüçhan’la büyük bir gerilim yaşarlar. Somer de Türkan’ın böyle bir haberde yer almasını öfkeyle karşılar. Ferit’le karşı karşıya gelir. Sadık ve Nesrin için de büyük bir sınavdır bu olay, her ne kadar Türkan’ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan’ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük gerilimlere neden olur.

Tüm bunların yanı sıra Dönüş’ün öykü yarışmasında birinci olması Kalender ailesinin yüzünü bir nebze de olsa güldürür. Türkan sıkışıp kaldığı bu zor durumdan çıkmak için kendince bir karar verir. Somer ise içinde yaşadığı gelgitlerle yüzleşir ve bir seçim yapmak zorunda kalır.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE