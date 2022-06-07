Kanal D’nin, yapımı Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin 15. bölümünde Nesrin ve Sadık Somer’in Türkan’a sahip çıkmasına sevinirken, Türkan ve Somer de hayatlarında yeni bir sayfa açmak için hazırlıklara başlarlar. Yen bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D Üç Kız Kardeş 15. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Somer, canına kıyan Türkan’a son anda yetişmiştir. Her ne olursa olsun yanında kalmaya ve ayrılmamaya kararlıdır. Türkan’a her şeye rağmen inanmayı seçmiştir. Ancak Somer’in Türkan’a böylesine sahip çıkması Rüçhan’ı deliye döndürür. Somer’i kaybetmemek için ona karşı sessizliğini korusa da hem Türkan’ı hem de ailesinin itibarını yerle bir etmek için sinsice planlarını yapmaya başlar.

Nesrin ve Sadık Somer’in Türkan’a sahip çıkmasına sevinirken, Türkan ve Somer de hayatlarında yeni bir sayfa açmak için hazırlıklara başlarlar. Somer Nesrin’e söz verdiği gibi ayrı ev açmak için harekete geçer.

Türkan’a kurulan tuzağın Mine tarafından yapıldığını öğrenen Nihat, bunu Mine’ye karşı kullanmaya başlar. Mine bu konuda köşeye sıkışınca Nihat’tan kurtulmak için Rüçhan’dan yardım ister. Rüçhan Türkan’ın Ferit’le haberini Mine’nin tezgahladığını öğrenince Mine’den hesap sorar. Tartışma sırasında Mine ciddi bir kaza geçirir. Rüçhan, Fatih’le bir olup Kalender ailesine büyük bir yıkım yaşatır.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE