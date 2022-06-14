Kanal D’nin, yapımı Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, sezon finali ile ekrana geliyor. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş’in sezon finalini izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Üç Kız Kardeş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş sezon finali izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğulu bir kez daha karşı karşıya getirir. Bu konuda oldukça gururlu bir tavır sergileyen Sadık, Türkan ve Somer’in mutluluğuna gölge düşmemesi için çabalar.

Türkan ve Somer her şeye rağmen yan yanadır. Somer annesinden vazgeçerek Türkan’la olmayı seçmiştir. Aynı zamanda Sadıkların evlerini kaybetmemesi için elinden geleni yapar.

Rüçhan, Mine’nin şikayetçi olmaması için harekete geçer. Mine artık Nihat’ın esiri olmuştur. Somer’in de Türkan’la mutlu bir yola girdiğine emin olunca iyice deliye döner.

Somer’i artık kaybettiğini düşünen Rüçhan boş durmaz önce Türkan’ı sıkıştırmaya başlar. Mine’yi de bu konuyu dolduruşa getirir.

Nesrin, Rüçhan’ın artık kızını üzmesine izin vermeyecektir. İki anne yüzleşir ve Nesrin büyük bir yıkım yaşar.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE