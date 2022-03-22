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Kanal D Üç Kız Kardeş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde Türkan, Somer’in boşanma istediğini kabul etmez. Somer duydukları karşısında şok yaşamıştır. Peki neler olacak? Heyecan dolu diziyi izlemek isteyenler için Kanal D Üç Kız Kardeş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube haberimizde...

Kanal D Üç Kız Kardeş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Ancak bu yaptığı Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır. Türkan ve Somer arasında beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır. Diziyi izlemek isteyenler için Kanal D  Üç Kız Kardeş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube haberimizde... 

Kanal D Üç Kız Kardeş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

KANAL D CANLI YAYIN ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Türkan, Somer’in boşanma istediğini kabul etmez. Somer beklemediği bu tepki karşısında Türkan’a çok öfkelenir. Türkan ise Somer’in bu öfkesi ve sessizliği karşısında bir karar verir. Ancak anlar ki onun için bütün yollar kapanmıştır artık…

Nesrin, Türkan’ın Somer’le ayrılığına Rüçhan’la yaptığı iş birliği sayesinde engel olduğunu ve tatlıya bağlandığını düşünür. Sadık ise Fatih’in tehditleri karşısında zor durumdadır. Bunu Nesrin’le paylaşamaz ve kendisini halletmeye çalışır.

Kanal D Üç Kız Kardeş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Rüçhan, Türkan’a yaptığı baskıyla Somer’den boşanmamasını, imzayı atmamasını sağlamıştır. Ancak bu onu rahatlatmaz. Çünkü Mine’nin Somer’i kendine bağlayacak çok büyük bir kozu olduğunu öğrenir. Bunu önüne geçmek için harekete geçer. Bu da Mine’yi Somer’e karşı daha çok doldurur.

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Ancak bu yaptığı Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır.

Türkan, Somer’in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜM FULL İZLE KANAL D

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kanal D Üç Kız Kardeş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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