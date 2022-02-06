"Hayattaki en zor şey, geçeceğin köprülerle yakacağın köprüleri ayırt etmektir." Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, çok konuşulan dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Kanal D Yargı 19. bölüm full, tek parça izle | Yargın son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir.

Adalet anlayışı tartışılmaz olan Pars Savcı’yı zor günler ve geceler beklemektedir. Doğru bildiği gerçekler ile ortaya atılı beyanların karışıklığı, onu hem kendisi hem de adalet anlayışı arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Hem Lâçin’in ihanetiyle hem de oğlunun davasıyla cebelleşen Yekta Tilmen’i ise, her iki meselede de elini güçlendirecek yeni deliller beklemektedir.

Ceylin’i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür. Bir hukuk savaşı olarak başlayan “aklanma” süreci, cepheleri de iyiden iyiye belli ederek gerçek bir savaşa dönüşmek üzeredir. Ilgaz ve Ceylin etraflarına sızdırmadan her şeyi usulünce halletmeye alışık olsalar da atılan çamur etrafı kaplayacak kadar kirletecek gibidir.

KANAL D YARGI 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE