Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, çok konuşulan dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için Kanal D Yargı 20. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube haberimizde..

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Engin'i öldüren Niyazi'nin etrafındaki çember daralıyor! İddianameden sonra Ceylin oldukça yıkılmış durumdadır. Ilgaz da, Ceylin'i sakinleştirmeye çalışır. Niyazi ise, okların ters dönmesiyle potadan çıkmış gibidir; fakat atladığı bir şey vardır: O da, Ceylin'in hafızası...

Gerçekler ortaya çıkacak mı? Ceylin, Niyazi'yi hatırlayacak mı?

Yekta son sürat Ceylin ve Ilgaz'a saldırmaktadır. Bu sırada Ilgaz ve Ceylin ise masumiyetlerini ortaya çıkartacak delillerin peşindedir. Niyazi'nin yaptıkları ortaya çıkacak mı? Niyazi yakalanacak mı?

KANAL D YARGI 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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