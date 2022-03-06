Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, çok izlenen dizisi “Yargı”23. bölümü ile ekrana gelidi. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünde Engin'in yolladığı video ortalığı karıştırıyor! Diziyi kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Yargı 23. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D YARGI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Henüz duruşmanın gerginliğini yeni atlatmış Ceylin için Engin’den gelen video şok etkisi yaratmıştır. Yargılanma sürecini belki de kökünden değiştirecek yeni bilgiler ve sürpriz gelişmeler ışığında Ilgaz, Ceylin’i savunmaya ilk günkü inancıyla devam edebilecek midir?

Açtığı savaş sonucunda mağlup durumuna düşen Yekta Tilmen daha önce hayatında hiç karşılaşmadığı bir durumla mücadele eder. Ancak daha iyi günlerin gelmesine olan inancıyla savaşını hız kesmeden devam ettiren Yekta’yı hiç ummadığı bir gelişme beklemektedir.

Uzun süredir Engin’in davasıyla uğraşan Pars’ı adliyede yepyeni bir vaka beklemektedir. Herkesi derinden etkileyecek bu vaka üzerinden özellikle Derya’yla ikisi için beklenmedik gelişmeler yaşanacaktır.

Şimdiye kadar her girdikleri zor durumdan birlikte çıkmayı başaran Ilgaz ve Ceylin ikilisini zor günler beklemektedir. Bu iki farklı ruh bir yandan her koşulda birlikte kalmayı sağlamaya çalışırlarken, birdenbire kendilerini zorlu bir dönüm noktasında bulacaklardır.

KANAL D YARGI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE