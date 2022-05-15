Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yargı 32. bölümüyle Kanal D ekranına geldi. Yekta Tilmen adliyenin önünde Pars Savcı tarafından neredeyse suç üstü yakalanmıştır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Yargı 32. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

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Ceylin zaten karmakarışık olan hayatı ve duygularının yanında bir de ölüm tehlikesi altında olduğunun farkında bile değildir. Ilgaz ise hiçbir yere sığamamaktadır. O da Ceylin’in içerisinde bulunduğu tehlikeyi sezmenin bir adım uzağındadır. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu bıçak sırtı durumdan kurtulabilecekler midir?

Yekta Tilmen adliyenin önünde Pars Savcı tarafından neredeyse suç üstü yakalanmıştır. Ne zamandır “tanık” olarak aranılan Serdar’ın bir anda Yekta’nın arabasından çıkması, şimdiye kadar kurulan tüm oyunun seyrini değiştirecektir. Serdar’ın konuşmasıyla birlikte Zafer’in öldürülmesi vakasında beklenmedik, sürpriz birliktelikler ortaya çıkaracaktır.

Ilgaz ve Ceylin’in yoluna çıkan engel sadece ölüm tehlikesi değildir, Zafer’in ölümünün gölgesi hala üstlerindedir. Acaba kendi seçimleriyle geldikleri ayrılık noktasında verecekleri karar ne olacaktır?

KANAL D YARGI 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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