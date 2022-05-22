Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yargı 33. bölümüyle Kanal D ekranına geldi. Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Yargı 33. bölüm canlı, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D YARGI 33. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE | YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Bir yandan Pars’ın hazırladığı iddianame ile Serdar’ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir?

Ayrılığın acısı ile kendince baş etmeye çalışan Ilgaz, bir yandan da iyiden iyiye çözüme yaklaştığı Zafer cinayeti ile derinlemesine uğraşmak zorundadır. Bu vakada kader tarafından tekrar yolları birleşen Ilgaz ve Ceylin hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir?

KANAL D YARGI 33. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE