Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı 29 Mayıs Pazar akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin heyecan dolu sezon finalini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Yargı 34. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Yargı sezon finali izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D YARGI 34. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | YARGI SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin’in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?

Yaptıklarıyla etrafındaki herkesi kırıp döken ve bu yüzden oluşturduğu kocaman öfke dalgasının altında kalmak üzere olan Yekta’yı, bugüne kadar karşısındaki kimseden görmediği bir intikam arzusu beklemektedir. Çınar ise, çözülen düğümle birlikte yeni bir hayata başlamak ister; ancak, hesaplanamayan bazı gelişmeler acaba bunu başarmasına izin verecek midir?

Ilgaz ve Ceylin’in yolculuğunda “son” hala çok uzaktadır, şimdilik konulan virgül acaba onları nereye savuracaktır? Ne kendilerinin ne ailelerinin ne de dostlarının gerçekliğinden şüphe ettiği aşkları, bugünden asla öngöremeyecekleri kadar büyüyecek olaylar silsilesinin içinde nereye evrilecektir?

KANAL D YARGI 34. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

YARGI SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

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