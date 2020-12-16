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  3. Kanal D Yayın Akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi

Kanal D Yayın Akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi

Kanal D'nin 13 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde Kong: Kafatası Adası filmi izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 13 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi

KANAL D  12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var?  Akşam " Kong Kafatası Adası" filmi izleyici karşısında yer alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kong Kafatası Adası

22.30 Matrix Reloaded

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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