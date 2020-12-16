Kanal D Yayın Akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi

KANAL D 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Akşam " Kong Kafatası Adası" filmi izleyici karşısında yer alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kong Kafatası Adası

22.30 Matrix Reloaded