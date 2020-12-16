Kanal D Yayın Akışı
Kanal D'nin 2 Ocak 2021 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında 'Magazin D Cumartesi" programı yayınlanırken, akşam ise yabancı sinema filmi izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 2 Ocak Cumartesi yayın akışı...
2 Ocak Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Magazin D Cumartesi" programı yer alırken, akşam ise yabancı sinema filmi "Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Ocak Cumartesi Kanal D yayın akışı...
KANAL D 2 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
14:00 Yılbaşı Ailesi
15:45 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
22:45 Herkül: Efsane Başlıyor