2 Ocak Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Magazin D Cumartesi" programı yer alırken, akşam ise yabancı sinema filmi "Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Ocak Cumartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 2 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

14:00 Yılbaşı Ailesi

15:45 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

22:45 Herkül: Efsane Başlıyor