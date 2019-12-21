Kanal D yayın akışı 21 Aralık Cumartesi | Bugün ne var? Bugün hangi diziler var?
Kanal D yayın akışı cumartesi nasıl? Bugün ne var? Kanal D dizileri, filmleri, programları neler? Bugün hangi diziler var? soruları internette araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte 19 Ekim yayın akışı..
21 Aralık Cumartesi günü televizyon izlemek isteyenler Kanal D'de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki Kanal D yayın akışı cumartesi nasıl? Kanal D'de bugün ne var? Kanal D dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...
KANAL D 21 ARALIK YAYIN AKIŞI
06:45 AKASYA DURAĞI
08:30 BALÇİÇEK İLE DOKTOR CANKURTARAN
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI
14:00 AFİLİ AŞK
16.15 HEKİMOĞLU
18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 AZİZE
00:15 ZALİM İSTANBUL
03:00 HEKİMOĞLU
05:00 ARDA'NIN MUTFAĞI
05:45 MÜZİK ARASI
KANAL D YAPIMLARI NELER?
Kanal D Dizileri:
Azize
Afili Aşk
Zalim İstanbul
Arka Sokaklar
Çocuklar Duymasın
Yaralı Kuşlar
Aşk-ı Memnu
Kanal D Programları:
Benimle Söyle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
Gelinim Mutfakta
Arda ile Omuz Omuza
Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
Son Moda
Hayat Sağlıklı Güzel
Eylül Öztürk ile Hey Anne
Arda'nın Mutfağı
Sağlıklı Pazarlar
M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti
Buket Aydın'la Kanal D Haber
Çarkıfelek
Magazin D Cumartesi
Kanal D Haber Cumartesi
KANAL D FREKANS BİLGİLERİ
KANAL D HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan KANAL D HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: KANAL D HD
Uydu: Türksat
Frekans: 12245
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H - Yatay TR
FEC: 5/6
KANAL D HD kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.
Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.
KANAL D İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kanal D ile ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinizi 0 (212) 478 00 88 Alo D Hattı'na yöneltebilirsiniz.
0 (212) 478 00 88
Kanal D dizi ve programları ile ilgili görüş ve önerileriniz için:
izleyicitemsilcisi@kanald.com.tr
İnternet sitemiz ile ilgili görüş ve önerileriniz için ;
bizeyazin@kanald.com.tr
Fax:
+90 212 413 53 77
Kanal D Merkez:
Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264 Sok. No:1 34218 Bağcılar/İstanbul
KANAL D TARİHÇESİ
Kanal D, Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır ve 84 yerli ve 13 yabancı dizi ile, 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlamış Show TV'den sonra en çok sayıda televizyon dizisi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal unvanını elde etmiştir.
Ayhan Şahenk ve Aydın Doğan tarafından ortak kurulmuştur. 16 Eylül 1993'te test yayınına ve 19 Aralık 1993'te normal yayına başlamıştır. Kanalın hisseleri 16 Ekim 1994 tarihinde Aydın Doğan'a emanet verildi ve kanalın logosu değişerek bugünkü hâlini almıştır. 2004 yılında, analog yayının yanı sıra sayısal yayın yapmaya da başlamıştır. Diğer tüm Avrupa ülkelerine Türkçe yayın yapan Almanya merkezli Euro D kanalın yurt dışındaki şubesidir. Kanal D, ayrıca Türkiye'de yüksek çözünürlükte (HD) yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı olan Kanal D HD'yi yayına sokmuştur. Kanal D'de yayınlanan birçok program, bu kanaldan yüksek çözünürlükte izlenebilmektedir. Kanal D Ana Haber Bülteni'ni hafta içi Buket Aydın sunmaktadır. Spor Gündemi'ni Emre Tilev sunmaktadır. Sihirli Annem, Yaprak Dökümü, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, İntikam, Kavak Yelleri, Aşk-ı Memnu, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi Kanal D'nin en çok beğenilen dizileri arasında yer almıştır.
Kanal, 20 Nisan 2011'de logosunu üç boyutlu yapmış ve logonun ortasındaki daire dönen bir küre olmuştur. Mayıs 2013'ten itibaren Kanal D dizileri engelsiz.kanald.com.tr adresinde görme engelliler için sesli betimleniyor, işitme engelliler için işaret dili ile anlatılıyor. Ayrıca altyazılarla destekleniyor.
Kanal D, 1 Temmuz 2013'te 16:9 (geniş ekran) yayına geçti. 21 Mart 2018 tarihi itibarıyla Demirören Medya Grubu'na satılmıştır.
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