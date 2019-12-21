Kanal D yayın akışı 21 Aralık Cumartesi | Bugün ne var? Bugün hangi diziler var?

21 Aralık Cumartesi günü televizyon izlemek isteyenler Kanal D'de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki Kanal D yayın akışı cumartesi nasıl? Kanal D'de bugün ne var? Kanal D dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...

KANAL D 21 ARALIK YAYIN AKIŞI

06:45 AKASYA DURAĞI

08:30 BALÇİÇEK İLE DOKTOR CANKURTARAN

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI

14:00 AFİLİ AŞK

16.15 HEKİMOĞLU

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 AZİZE

00:15 ZALİM İSTANBUL

03:00 HEKİMOĞLU

05:00 ARDA'NIN MUTFAĞI

05:45 MÜZİK ARASI

KANAL D YAPIMLARI NELER?

Kanal D Dizileri:

Azize

Afili Aşk

Zalim İstanbul

Arka Sokaklar

Çocuklar Duymasın

Yaralı Kuşlar

Aşk-ı Memnu

Kanal D Programları:

Benimle Söyle

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

Gelinim Mutfakta

Arda ile Omuz Omuza

Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

Son Moda

Hayat Sağlıklı Güzel

Eylül Öztürk ile Hey Anne

Arda'nın Mutfağı

Sağlıklı Pazarlar

M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

Buket Aydın'la Kanal D Haber

Çarkıfelek

Magazin D Cumartesi

Kanal D Haber Cumartesi

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

KANAL D HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan KANAL D HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: KANAL D HD

Uydu: Türksat

Frekans: 12245

Sembol Oranı: 27500

Polarizasyon: H - Yatay TR

FEC: 5/6

KANAL D HD kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

KANAL D İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kanal D ile ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinizi 0 (212) 478 00 88 Alo D Hattı'na yöneltebilirsiniz.

0 (212) 478 00 88

Kanal D dizi ve programları ile ilgili görüş ve önerileriniz için:

izleyicitemsilcisi@kanald.com.tr

İnternet sitemiz ile ilgili görüş ve önerileriniz için ;

bizeyazin@kanald.com.tr

Fax:

+90 212 413 53 77

Kanal D Merkez:

Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264 Sok. No:1 34218 Bağcılar/İstanbul

KANAL D TARİHÇESİ

Kanal D, Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır ve 84 yerli ve 13 yabancı dizi ile, 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlamış Show TV'den sonra en çok sayıda televizyon dizisi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal unvanını elde etmiştir.

Ayhan Şahenk ve Aydın Doğan tarafından ortak kurulmuştur. 16 Eylül 1993'te test yayınına ve 19 Aralık 1993'te normal yayına başlamıştır. Kanalın hisseleri 16 Ekim 1994 tarihinde Aydın Doğan'a emanet verildi ve kanalın logosu değişerek bugünkü hâlini almıştır. 2004 yılında, analog yayının yanı sıra sayısal yayın yapmaya da başlamıştır. Diğer tüm Avrupa ülkelerine Türkçe yayın yapan Almanya merkezli Euro D kanalın yurt dışındaki şubesidir. Kanal D, ayrıca Türkiye'de yüksek çözünürlükte (HD) yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı olan Kanal D HD'yi yayına sokmuştur. Kanal D'de yayınlanan birçok program, bu kanaldan yüksek çözünürlükte izlenebilmektedir. Kanal D Ana Haber Bülteni'ni hafta içi Buket Aydın sunmaktadır. Spor Gündemi'ni Emre Tilev sunmaktadır. Sihirli Annem, Yaprak Dökümü, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, İntikam, Kavak Yelleri, Aşk-ı Memnu, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi Kanal D'nin en çok beğenilen dizileri arasında yer almıştır.

Kanal, 20 Nisan 2011'de logosunu üç boyutlu yapmış ve logonun ortasındaki daire dönen bir küre olmuştur. Mayıs 2013'ten itibaren Kanal D dizileri engelsiz.kanald.com.tr adresinde görme engelliler için sesli betimleniyor, işitme engelliler için işaret dili ile anlatılıyor. Ayrıca altyazılarla destekleniyor.

Kanal D, 1 Temmuz 2013'te 16:9 (geniş ekran) yayına geçti. 21 Mart 2018 tarihi itibarıyla Demirören Medya Grubu'na satılmıştır.