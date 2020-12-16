25 Aralık Cuma yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Yatıya Misafirim Var' adlı yarışma programı yer alırken, akşam ise polisiye dizi "Arka Sokaklar" 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Aralık Cuma Kanal D yayın akışı...

KANAL D 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut, Servan'ı bulup işini bitirmek için ekibe haber vermeden ortalıktan kaybolur. Servan'a ulaşabilmek için örgüt elemanlarından birisinin yerine geçerek dağa çıkan adamlarla yola çıkar. Bu sırada ekibimiz Mesut'un onlara bıraktığı veda notunun şaşkınlığını yaşamaktadır. Ekip, Servan'ın peşine tek başına düşmesinden endişe ettikleri Mesut'a ulaşmanın yollarını ararlar. İşte bu anda Jandarmadan gelen bir telefonla Mesut'un izlediği yol ile ilgili bilgiye ulaşırlar. Jandarma, örgütün izini sürmüştür ve ani bir baskın yapmıştır. Mesut, Jandarma ile çarpışan teröristleri bir bir öldürür. Kendisini Servan'a ulaştıracak kişiyi ve geç bir sempatizanı kurtararak olay yerinden uzaklaşır. Bu olayı öğrenen ekip, Mesut'un amacının Servan'a ulaşmak olduğunu anlar. Servan ise, Mesut'un peşinde olduğunu öğrenmiştir. Dağlık bir bölgede örgüt elemanlarıyla pusu kurar. Mesut'un içinde olduğu minibüsü gören Servan, ölüm emrini vermek için hazır beklemektedir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut, bir önceki bölümde Servan'ın peşine düşmüş ve onu kandırdığını düşünerek dağa çıkan örgüt elemanlarıyla birlikte buluşma noktasına doğru gitmişti. Servan ise, Mesut'un içlerine sızdığını öğrenmiş ve onunda içinde bulunduğu minibüse dağlık bir alanda pusu kurmuştu. Minibüs görüş alanına girince de elinde bazuka tutan teröriste ateş emrini vermeye hazırlanıyordu. Hal böyleyken Zeliş'in eline bir haber videosu düşer. Bu videoyu gözleri yaşlı bir şekilde Rıza Baba ve ekibe izletir. Herkes gördükleri karşısında şoke olur. Selin, bu görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamaz.

Zeliş'in getirdiği videoda Mesut ile ilgili bir görüntü mü var? Mesut, Servan'ın terör saldırısından kurtulabildi mi? Yoksa Servan, minibüsü havaya uçurup Mesut'u öldürdü mü?