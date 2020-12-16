Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde ise fenomen dizi "Arka Sokaklar" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı...
KANAL D 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Akşam ise sevilen dizi "Arka Sokaklar" yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 19 Şubat 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...
KANAL D 19 ŞUBAT 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar